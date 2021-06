“La NBA multa Daryl Morey” è una frase che riporta alla mente diversi episodi del passato, ma che questa volta - per fortuna sua e dell’intera lega - riguarda un aspetto di stretta competenza del GM dei Sixers: il mercato. Niente caos con la Cina, nessun incidente diplomatico, niente centinaia di milioni di dollari a rischio. Soltanto una frase di troppo sui social - quella, quando si parla di Morey, non manca mai - e una battuta che la NBA ha interpretato come una proposta in violazione delle rigide regole di mercato. Nessuno può fare proposte a giocatori sotto contratto con altre squadre, neanche in maniera velata. E così la frase di Morey rivolta a Steph Curry - riprendendo un post in cui elogiava le prestazioni di suo fratello Seth - è stata considerata tampering: “Vieni a giocare con lui”, il messaggio che non è passato inosservato agli occhi dei tanti follower di Morey che hanno da subito iniziato a denunciare le parole fuori luogo. A nulla poi è servito il tweet successivo in cui spiegare che la situazione in realtà “fosse soltanto legata a un elogio delle prestazioni di Seth Curry”. No, pochi giorni dopo è arrivata la decisione della NBA: 75.000 dollari di multa, poco o nulla rispetto al disastro politico ed economico scaturito dal tweet pro Hong Kong dell’ottobre 2019. La domanda che resta adesso è una sola: perché Morey non la smette di scrivere tweet?