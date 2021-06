Le parole d’elogio di Antetokounmpo nei confronti di Durant (“Da un realizzatore come lui è normale aspettarsi giocate del genere”), sono finite in secondo piano dopo dei racconti in TV da parte di Jay Williams che hanno fatto arrabbiare il n°7 dei Nets: “C’è chi farebbe carte false pur di fare carriera: non ho mai pronunciato quelle parole, tenetemi fuori da ogni discussione”

Sotto 2-0 e in enorme difficoltà nonostante l’assenza di James Harden: la dura realtà per Milwaukee è che Brooklyn appare un ostacolo insormontabile, guidata da un Kevin Durant tornato a essere decisivo come in passato. La sua giocata su Giannis Antetokounmpo è già diventata il simbolo della serie, un crossover da far girare la testa anche a un due volte MVP. Contro KD non esiste rimedio, né limite: bisogna soltanto sperare che le sbagli lui. Un campione che non ha certo sorpreso Giannis Antetokounmpo, che ben sa quanto sia forte Durant e non aveva bisogno della controprova: “Alla fine di tutto, stiamo sempre parlando di Kevin Durant: uno dei migliori realizzatori della storia NBA. Ci sia aspetta da lui che riesca a compiere giocate del genere”. Un campione dunque a cui provare a restituire nell’altra metà campo quanto riesce ogni volta a mettere in mostra in attacco: l’obiettivo di Antetokounmpo insomma sarà quello di metterlo alle corde in difesa, di sfiancarlo a protezione del ferro dei Nets. Altrimenti il risultato sarà sempre lo stesso: una serie di canestri di KD.