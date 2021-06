Titolare no, ma i minuti in campo di Danilo Gallinari potrebbero aumentare nelle prossime partite della serie contro i Sixers - al momento sull’1-1 dopo le prime due gare disputate a Philadelphia. A pesare sulla rotazione degli Hawks infatti sarà l’assenza di De’Andre Hunter, costretto a operarsi per un problema al ginocchio e fuori dai giochi nelle prossime settimane. La giovane ala della squadra della Georgia, utile soprattutto a protezione del ferro, aveva lamentato dei dolori alle articolazioni prima di gara-1; costretto a rinunciare alle due sfide d’apertura della semifinale, per poi alzare bandiera bianca. Ora che la sua assenza è confermata, bisognerà fare di necessità virtù, anche se coach Nate McMillan ha dimostrato di non voler rinunciare all’impatto di Gallinari in uscita dalla panchina: i suoi canestri in gara-2 - da 21 punti e 9 rimbalzi totali - hanno tenuto a galla gli Hawks in un match difficile e poi perso. Ma i minuti in rotazione per il n°8 azzurro potrebbero aumentare e superare i 30 quando ci sarà bisogno di giocatori in grado di prendersi responsabilità sul parquet: Gallinari, che mai in carriera aveva giocato una semifinale di Conference, dovrà dimostrare di essere pronto.