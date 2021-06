Chris Paul guida con 17 punti, 15 assist e 0 palle perse un quintetto tutto in doppia cifra (come in gara-1) che si abbatte sui Nuggets sin dalla palla a due: Phoenix scappa via nella prima metà della sfida e nel secondo tempo allunga ben oltre le 20 lunghezze di vantaggio in un match mai in discussione - condannando Denver alla sconfitta più pesante in stagione. Agli ospiti non bastano i 24 punti, 13 rimbalzi e 6 assist di Nikola Jokic

PHOENIX SUNS-DENVEN NUGGETS 123-98

Nella partita che lo porta al 14° posto nella lista dei migliori per assist nella storia dei playoff, Chris Paul impartisce un’altra lezione alla difesa dei Denver Nuggets - incapace di porre rimedio o un freno alle giocate dal palleggio del n°3 di Phoenix. I Suns, trascinati dai suoi 17 punti e 15 assist con 0 palle perse - terza partita in carriera ai playoff con cifre del genere per CP3, nessuno come lui nella storia NBA (Magic Johnson al 2° posto con 2 è l'unico ad averne giocata più di una in postseason) - travolgono gli ospiti nel primo tempo e poi amministrano senza affanno nella ripresa un vantaggio che supera comodamente le 20 lunghezze. Il risultato insomma non è mai in discussione per Phoenix, che si gode un quintetto tutto in doppia cifra: Devin Booker segna 18 punti a cui aggiunge 10 rimbalzi; Doppia doppia da 15 e 10 anche per Deandre Ayoton, mentre sono 16 i punti realizzati da un Mikal Bridges che tira 5/12 dal campo. Nessuno dei titolari resta in campo per più di 33 minuti, riuscendo così a conservare energie e portare a termine una striscia di quattro successi in fila che fa ben sperare il caloroso pubblico dell’Arizona: +86 di plus/minus raccolto nelle ultime quattro sfide e vittoria n°139 ai playoff nella storia dei Suns - la squadra ad aver portato a casa più successi senza mai arrivare al titolo NBA. Che sia la volta buona?