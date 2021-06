approfondimento

Bronny James diventa professionista… di eSports

Nell’articolo di copertina di Sports Illustrated si definisce il Faze come “la versione di Internet del tavolo dei ragazzi fighi alla caffeteria del liceo”, un colosso digitale capace di diventare punto di riferimento nel mondo dei videogame non tanto per i 28 titoli di campioni di eSports raccolti in vari giochi, quanto per l’impatto culturale e il loro gigantesco seguito sui social e su YouTube. Una superpotenza capace di attrarre non solo atleti come Bronny (che non percepisce compensi per non compromettere la sua eleggibilità nella NCAA) o Murray, ma anche giocatori NBA come Ben Simmons, Jamal Murray, Meyers Leonard e Josh Hart come soci di minoranza — oltre che membri attivi con i loro canali. “I gamers sono la prossima generazione di rock star” dice nel pezzo Lee Trink, ex produttore esecutivo di diverse etichette musicali prima di diventare il CEO di FaZe nel 2018. “La gente lo riconosce e vuole far parte di questa wave”. Di sicuro ne fa parte Bronny, il cui rientro in campo per il liceo di Sierra Canyon dovrebbe essere sempre più vicino. Nel frattempo, si gode la popolarità col Faze Clan, che al suo primo giorno dopo la partnership ha fatto aumentare dell’855% il numero delle sue visualizzazioni su Twitch — e gli è valsa la cover quasi 20 anni dopo papà LeBron, che su Twitter ha commentato con l’hashtag #JamesGang.