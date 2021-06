La stagione 2020-21 dei Toronto Raptors è stata particolarmente complicata, tra le difficoltà legate al Covid-19 che li hanno costretti a giocare tutto l’anno “in trasferta” a Tampa Bay e i risultati in campo che li hanno visti rimanere fuori anche dal torneo play-in. Purtroppo però anche la prossima stagione non comincia sotto i migliori auspici: come comunicato dalla franchigia, Pascal Siakam si è sottoposto la scorsa settimana a un intervento chirurgico alla spalla sinistra per riparare un muscolo lesionato e i tempi di recupero e riabilitazione sono di cinque mesi. Questo significa che Siakam nella migliore delle ipotesi tornerebbe in campo per l’inizio di novembre, con la regular season iniziata già da un paio di settimane e un training camp da vivere interamente separato dai compagni. Un brutto colpo per un giocatore che lo scorso anno — pur viaggiando a 21.4 punti di media — aveva fatto un passo indietro rispetto al rendimento della stagione precedente, in cui era stato convocato con merito per l’All-Star Game, e quella precedente in cui era stato un membro chiave della squadra capace di arrivare al titolo NBA. Siakam si è fatto male lo scorso 8 maggio contro i Memphis Grizzlies, due giorni dopo aver pareggiato il suo massimo in carriera da 44 punti contro Washington, saltando le ultime quattro partite di regular season per via dell’infortunio.