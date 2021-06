Luka lontano dai Mavs? Un articolo spaventa Dallas

Nel grande schema delle cose, a Dallas va tutto bene: la squadra è reduce da una serie competitiva contro gli L.A. Clippers persa solamente in gara-7 e Luka Doncic ha confermato di essere un talento generazionale. Lo sloveno poi ha risposto con un sorriso quando gli è stato chiesto se intende firmare l’estensione da 200 milioni di dollari in cinque anni che i Mavericks gli offriranno (“Penso che sapete da soli la risposta” ha detto), perciò non c’è l’immediato pericolo che Doncic se ne vada da nessuna parte. Questo però non significa che non ci siano dei problemi all’interno dell’organizzazione e in particolare un articolo di The Athletic ha fatto luce sulla particolare situazione legata a Haralabos Voulgaris, ex scommettitore professionista assunto nel 2018 da Mark Cuban con il ruolo di “director of quantitative research and development” per dare il suo supporto analitico tanto alla dirigenza quanto al coaching staff. Secondo quanto scritto nell’articolo, però, la voce di Voulgaris è diventata velocemente “la più ascoltata all’interno dei Mavericks”, guadagnando sempre maggiore peso sia nei confronti del GM Donnie Nelson (nominalmente ancora il responsabile della dirigenza, ma in molti credono che a decidere trade e firme sia in realtà Voulgaris tanto da dire che “ci sono due general manager”) che soprattutto di coach Rick Carlisle (che avrebbe ascoltato e accolto le sue proposte su rotazioni e schemi da utilizzare fatte dall’ex scommettitore). Peccato però che Voulgaris sia mal sopportato sia da alcuni membri dell’organizzazione — probabilmente gli stessi che hanno dato tutte le informazioni per l’articolo a The Athletic — quando soprattutto dai giocatori, con Luka Doncic in testa.