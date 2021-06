Un tweet di Alex Bazzell, ripreso con due punti esclamativi da Bradley Beal degli Washington Wizards, ha aperto il dibattito: “Ma cos’è successo allo spazio per atterrare!?”. Il riferimento è fin troppo evidente: secondo alcuni, Giannis Antetokounmpo non ha lasciato abbastanza spazio a Kyrie Irving per atterrare in maniera sicura dopo aver saltato a centro area, provocando con la sua presenza la distorsione alla caviglia del numero 11 dei Nets — che salterà gara-5 e potrebbe essere fuori per il resto della serie. Una teoria a cui però non sembra credere alla volontarietà dell’intervento del due volte MVP: “So che è finito sotto a Kyrie mentre era in volo, ma sarebbe esagerato per me dire che voleva farlo apposta” ha detto in conferenza stampa. “Non credo che sia quel tipo di persona e non credo nemmeno che sia quello che è successo. È stato semplicemente strano e molto sfortunato”. Rimane comunque un grave danno per i Nets, che dovranno cercare di rimettere in piedi una serie che sembrava nelle loro mani prima dell'infortunio di Irving e che ora appare invece indirizzata dalla parte di Milwaukee.