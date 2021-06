Durant magico: 49 e tripla doppia, gara-5 ai Nets

BROOKLYN NETS-MILWAUKEE BUCKS 114-108

Gli è stato chiesto di giocare la partita della vita. Lo ha fatto. Con Kyrie Irving fuori, James Harden in campo ma acciaccato e la serie sul 2-2, Kevin Durant ha consegnato ai libri di storia NBA una delle più grandi prestazioni di sempre ai playoff. Non si può non partire dai suoi 49 punti, 17 rimbalzi, 10 assist, 3 recuperi e 2 stoppate per parlare di una vittoria fondamentale che riporta Brooklyn in vantaggio nella serie contro Milwaukee e a una sola partita dall'approdo in finale di conference. Una gara, quella del n°7 dei Nets, che non lo ha visto uscire dal campo neppure un singolo secondo, e conclusa con una tripla doppia ai 49 punti nonostante si sia preso soltanto 23 tiri, realizzandone 16. Sono stati 16 anche i viaggi in lunetta di Durant (13/16 a cronometro fermo per lui) e 4/9 la sua prestazione dall'arco, con 20 dei suoi 49 totali arrivati nel quarto e decisivo quarto, compresa la tripla per il +4 a 50 secondi dalla fine. Non era mai successo prima che un giocatore avesse una gara da almeno 45 punti, 15 rimbalzi e 10 assist ai playoff e quindi per una volta non sono sprecate le parole di Steve Nash che definisce "storica" la serata del suo giocatore.