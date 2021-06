Sono giorni di grandi sconvolgimenti all’interno dei Dallas Mavericks. L’articolo incendiario di The Athletic sulle lotte intestine alla franchigia attorno alla figura di Haralabos Voulgaris ha portato a due addii pesantissimi come quello del capo della dirigenza Donnie Nelson e del capo-allenatore Rick Carlisle, privando la franchigia di due capisaldi attorno alla quale era stata costruita negli ultimi decenni. Per questo motivo, allora, il proprietario Mark Cuban — anche con una mossa per ingraziarsi i tifosi, comprensibilmente perplessi davanti a quello che sta succedendo — ha deciso di richiamare l’unica figura più grande della franchigia stessa, ovverosia Dirk Nowitzki. Come comunicato dalla franchigia texana, il tedesco tornerà nel ruolo di consigliere speciale, aiutando Cuban nella ricerca di un nuovo capo della dirigenza e di un nuovo capo allenatore così come su altre decisioni legate alla squadra, pur senza avere un ruolo operativo quotidiano. “Mark Cuban mi ha chiamato per questo ruolo e sono contento di poter aiutare i miei Mavs” ha detto Nowitzki nel comunicato. “Donnie Nelson e Rick Carlisle sono stati due mentori e hanno avuto entrambi un ruolo enorme nella mia carriera e nel successo della franchigia, e mi mancheranno moltissimo. È importante per me unirmi a Mark e aiutare il più possibile per il futuro”.