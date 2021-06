Joel Embiid ha vinto gara-6, ha finito con 22 punti e 13 rimbalzi eppure non è contento. Nel mirino del centro di Philadelphia, il metro di arbitraggio nella sfida contro Atlanta: "Non mi è sembrato che i fischi siano arrivati con una certa consistenza da una parte e dall'altra. Ogni minimo contatto sulla loro point guard [Trae Young, ndr] veniva sanzionato, quello stesso contatto subìto da me veniva invece perdonato. Voglio che l'arbitraggio sia lo stesso, per una squadra e per l'altra". Se Young ed Embiid sono due giocatori diversissimi (per stazza fisica e caratteristiche, fattori che gioco forza li vedono coinvolti in situazioni di pallacanestro diverse), simile invece è stato alla fine il dato relativo ai viaggi in lunetta dei due in gara-6: solo 4 liberi tentati (e 3 realizzati) per Young, 3/5 invece per Embiid (sostanzialmente in parità anche il conteggio di squadra, 24-23 per Atlanta). Eppure Embiid insiste: "Mi hanno messo le mani addosso per tutta la sera eppure non sono mai andato in lunetta fino al quarto quarto", dice. Né lui, né gli altri quattro giocatori del quintetto base di coach Rivers hanno effettivamente tirato un libero in tutti i primi tre quarti, ma i Sixers hanno poi goduto di 20 viaggi in lunetta nell'ultimo periodo (15/20 a cronometro fermo), contro il 6/12 degli Hawks.