Terance Mann, l’uomo del destino per i Clippers

Nella storia dei Clippers di solito funziona al contrario: sono gli avversari a pescare un protagonista inatteso (chiedere di Josh Smith e Corey Brewer per informazioni) e a trovare il modo di vincere , infliggendo ai tifosi di L.A. inevitabili sofferenze. Questa volta, per una volta, gli dei del basket hanno invece sorriso ai losangeleni, regalando loro una rimonta da -25 che fa già parte della storia della NBA. Mai nessuno infatti era riuscito a recuperare uno svantaggio così ampio in un “clinching game” , cioè in una partita in cui ci si giocava il passaggio del turno, e i Clippers ci sono riusciti avendo solamente un tempo a disposizione — il secondo. È però bastato e avanzato per vincere di 12 lunghezze alla fine, e se sono riusciti a raggiungere le prime finali di conference in 50 anni di storia della franchigia — interrompendo la maledizione che li aveva resi l’unica squadra professionistica statunitense (quindi comprendendo anche gli altri sport) a passare così tanto tempo senza raggiungerle — è per merito di Terance Mann .

L’eroe inatteso degli L.A. Clippers

E dire che solamente lo scorso 11 giugno, cioè poco più di una settimana fa, dopo la sconfitta in gara-2 contro Utah che li aveva fatti sprofondare sullo 0-2 per la seconda volta in altrettante serie di playoff coach Tyronn Lue aveva dichiarato che Mann era fuori dalla rotazione, concedendogli appena un minuto in campo. Poi non è realmente stato così (in gara-3 ha giocato 15 minuti, seppur molti a risultato acquisito), ma comunque il suo rendimento nelle prime quattro gare non è stato di certo memorabile: appena 12 punti in tutto con 4/12 al tiro e 1/4 da tre, pur senza mai avere plus-minus negativo. Mann si era già reso protagonista nella serie contro Dallas nella rimonta di gara-3 con la sua energia (+18 di plus-minus) e in gara-7 sempre contro i Mavericks con un primo tempo da 13 punti, ma è da quando Kawhi Leonard ha lasciato il campo che è decollato. In gara-5 lo ha fatto letteralmente piazzando una schiacciata fenomenale sulla testa di Rudy Gobert in un momento cruciale del quarto periodo, chiudendo con 13 punti in 26 minuti; in gara-6 ha semplicemente trovato la serata della vita, mettendone 39 con 15/21 dal campo, 7/10 da tre e 2/2 ai liberi in 36 minuti. Una prestazione balistica sensazionale per punire la scelta difensiva di coach Snyder, che ha messo Gobert in marcatura su di lui per sfidarlo al tiro — perdendo clamorosamente la scommessa e finendo eliminato.