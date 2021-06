Clippers rimonta folle da -25! Phila forza gara-7

6/13

I Jazz hanno avuto anche la spinta emotiva del ritorno in campo di Mike Conley, che pur non essendo chiaramente al 100% ha stretto i denti rimanendo in campo per 26 minuti pur segnando solo 5 punti con 1/8 al tiro con ben 6 palle perse, in difficoltà contro la fisicità e l’atletismo della difesa dei Clippers. I problemi dei Jazz sono stati però soprattutto nella metà campo difensiva, con coach Snyder che non ha mai trovato la contromisura per l’attacco “cinque fuori” dei Clippers e tenendo Mitchell in panchina durante la rimonta dei padroni di casa