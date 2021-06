Phila-Atlanta gara-7 LIVE alle 2.00 su Sky Sport

Difficile trovare una serie più strana di quella che Philadelphia 76ers e Atlanta Hawks hanno mandato in scena. I Sixers hanno dato l’impressione di essere la squadra più forte, ma sia in gara-1 che in gara-5 hanno buttato via delle partite decisamente particolari, nella prima andando vicini a rimontare e nella seconda facendosi rimontare ben 14 punti di vantaggio negli ultimi 7 minuti di partita. Joel Embiid e soci però hanno rimesso le cose a posto vincendo in Georgia in gara-6 e ora possono giocarsi il passaggio alle finali di conference davanti al pubblico del Wells Fargo Center. Allo stesso modo gli Hawks hanno già dimostrato due volte di poter vincere in Pennsylvania e non hanno niente da perdere, visto che la pressione sta tutta sulle spalle degli avversari e già essere arrivati a questo punto va ben oltre quello che ci si aspettava da loro. Sarà comunque una partita tutta da vivere come solo le gare-7 di playoff NBA sanno essere: l’appuntamento è fissato per questa notte a partire dalle 2.00 su Sky Sport NBA con il commento in diretta di Alessandro Mamoli e Mauro Bevacqua.