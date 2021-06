I Brooklyn Nets hanno visto la loro stagione concludersi per via degli infortuni di James Harden e Kyrie Irving nella serie contro Milwaukee, ma per la verità hanno dovuto fare a meno di un giocatore di rotazione per tutta la stagione. Nelle prime tre partite della regular season, infatti, Spencer Dinwiddie era partito in quintetto per coach Steve Nash, prima di rompersi il legamento crociato anteriore del ginocchio destro e rimanere fuori per il resto della stagione. Dinwiddie era alle prese con la riabilitazione e, secondo quanto detto a ESPN, avrebbe provato a tornare in campo per le Finals se i Nets ci fossero arrivati, ma vista l’eliminazione subita in gara-7 la sua stagione è ormai conclusa — così come la sua avventura a Brooklyn. Dinwiddie infatti non intende esercitare l’opzione da 12.3 milioni di dollari in suo favore per la prossima stagione, rinunciando alla sicurezza economica (specie dopo un infortunio così grave) per presentarsi sul mercato dei free agent, convinto di trovare un accordo migliore per quanto la concorrenza nel ruolo di point guard non sia nemmeno pochissima (Chris Paul, Mike Conley, Kyle Lowry, Goran Dragic e Dennis Schröder tra gli altri).