Il colpo di Patrick Beverley arriva nel terzo quarto, con 3'22" da giocare : la guardia dei Clippers come suo solito difende aggressivamente e sul cambio di direzione dietro la schiena di Devin Booker i due entrano in collisione , il viso del primo contro quello del secondo. Ad avere la peggio, si capisce subito, è il n°1 dei Phoenix Suns, che resta a terra con la faccia tra le mani e quando le toglie dal viso rivela un naso sanguinante . Un colpo che lo toglie dai giochi per tutto il restante terzo quarto ma che non lo ferma dal tornare in campo - tra il boato della folla della Phoenix Suns Arena - nell'ultimo quarto. Una ferita, quella sul naso della superstar dei Suns, che ha richiesto tre punti di sutura , prontamente applicati dallo staff medico della squadra: "È messo un po' male - il commento del diretto interessato dopo la partita - ma mi hanno subito assicurato che non ci fosse nulla di rotto ". E in vista di gara-3 aggiunge: " Potrei dover indossare una maschera protettiva ".

Il precedente di Steve Nash contro Tony Parker

L'incidente a Booker, totalmente involontario nella dinamica, ha ovviamente riportato alla memoria quello storico che ha coinvolto un'altra grande leggenda dei Suns, Steve Nash. Si deve tornare al 6 maggio 2007 e a gara-1 della semifinale di conference a Ovest tra Phoenix e San Antonio. Con 2'53" da giocare nell'ultimo, la point guarda canadese cerca di rubare un pallone dalle mani di Tony Parker e nell'allungarsi per farlo va a incocciare violentemente la faccia del francese. Ad avere la peggio anche in quell'occasione il giocatore dei Suns: una maschera di sangue il suo volto, e Nash costretto a fermarsi in panchina per provare ad arrestare l'emorragia (e per applicare 6 punti di sutura sulla ferita). Gli arbitri non gli permettono di rientrare nel finale, e il canadese è costretto a guardare dalla panchina Phoenix cedere gara-1 a San Antonio nei secondi finali. È andata meglio a Booker, sanguinante anche lui come il suo illustre predecessore in maglia Suns, ma almeno vincente al termine della partita.