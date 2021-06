Ennesima polemica a distanza che vede protagonista stavolta al giornalista Jackie MacMullan e la star di Brooklyn, seccato dall'affermazione riportata dalla stessa MacMullan su quelli che sarebbero i suoi obiettivi futuri come giocatore: "Parla come se fossimo amici. Non lo siamo...", scrive su Twitter

Se c'è una cosa che abbiamo imparato negli anni, è che a Kevin Durant non piace che qualcuno provi a mettergli in bocca parole non sue . Il tema dell'intermediazione (o disintermediazione) nei processi comunicativi lo affascina al punto da aver fondato una propria agenzia ( Thirty Five Ventures ) dove, assieme al suo business partner Rich Kleinman , prova a dar voce al suo pensiero , ai suoi interessi e ai temi a cui è più sensibile dettandosi autonomamente la propria agenda. Quando invece altri provano a parlare per lui, Durant reagisce - spesso indispettito, sempre prontamente. L'ultima "vittima" della superstar dei Nets è la giornalista Jackie MacMullan , che ospite del podcast di Bill Simmons ha rilasciato la seguente dichiarazione: "Nel parlare insieme a lui, sono giunta alla conclusione che il suo vero obiettivo sia quello di arrivare a vincere tre titoli NBA con la maglia dei Nets e rendere quindi questa fase della sua carriera - e Brooklyn - il suo posto, la sua squadra, la sua legacy".

Un obiettivo che però non sembra necessariamente essere quello di Durant, che su Twitter ha contestato le parole di MacMullan: "Ancora una volta, questo non è il modo in cui sono solito esprimermi. In più io non ho una relazione tale con Jackie per pensare di arrivare mai ad avere con lei una conversazione di questo tipo, approfondita, su quelle che sono le mie intenzioni come giocatore di pallacanestro. Capisco il suo ruolo e l'ambito in cui lavora, ma fa passare questa sua opinione dando l'impressione che siamo amici. Non lo siamo...".