Gli L.A. Clippers dovranno fare a meno di Kawhi Leonard per la sesta partita consecutiva di questi playoff: anche in gara-4 la stella di L.A. rimarrà fuori per la distorsione al ginocchio subita contro Utah. In dubbio fino all’ultimo anche la presenza di Marcus Morris: la sfida ai Phoenix Suns è in diretta su Sky Sport dalle 3.00 con commento live in italiano

Gli L.A. Clippers si sono già ritrovati due volte in questa situazione: dopo essere andati sotto 0-2 per cominciare la serie, la risposta emotiva in gara-3 è arrivata forte e chiara, e ora bisogna capitalizzarla vincendo anche gara-4 per pareggiare la serie contro i Phoenix Suns. E proprio nella gara-4 vinta nettamente contro gli Utah Jazz si è infortunato Kawhi Leonard, procurandosi una distorsione al ginocchio con interessamento (non ancora specificato) del legamento crociato anteriore che lo ha messo fuori dai giochi per sei partite in fila. Neanche in gara-4 contro i Suns infatti il due volte MVP delle Finals sarà a disposizione di coach Tyronn Lue, privando la finale della Western Conference di uno dei suoi principali protagonisti come successo nelle prime due partite con Chris Paul dall’altra parte. Leonard è stato inquadrato più volte nella sua suite allo Staples Center nel corso di gara-3, ed è rimasto attivamente coinvolto nelle questioni della squadra sia nei giorni di pausa della serie che durante l’intervallo della partita.