Milwaukee travolge Atlanta: +34 e serie sull’1-1

6/7

Di sicuro ora Atlanta dovrà trovare il modo di rispondere all’intensità messa in campo dai Bucks, in una serie in cui molto probabilmente dovranno cercare di fare un punto in più degli avversari — perché difensivamente hanno poche armi per fermare Antetokounmpo e soci in uno contro uno. La buona notizia per coach McMillan è il ritorno in campo di Cam Reddish, inserito a 4:56 dalla fine del secondo quarto (con Atlanta già sotto di 15) e autore di 11 punti nella ripresa. In gara-3 nella notte tra domenica e lunedì ci sarà bisogno anche di lui