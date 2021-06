C’è stato un momento ben preciso nella bolla di Orlando in cui Tyler Herro sembrava destinato a essere il futuro dei Miami Heat. Le sue super prestazioni a Disney World, culminate con quei 37 punti realizzati al secondo turno contro Milwaukee, lo avevano reso intoccabile per la dirigenza degli Heat, tanto che secondo molti non avevano scambiato per prendere James Harden proprio per non sacrificare un giocatore ritenuto cruciale per il loro futuro. Il secondo anno di Herro è stato però molto più difficile rispetto al primo, praticamente replicando le sue cifre su 36 minuti (stessi punti, meno di un rimbalzo e poco più di un assist di media, percentuali al tiro in leggero calo da ogni punto del campo) e finendo dimenticato nella serie di playoff contro Milwaukee persa 0-4, giocando appena 23 minuti di media (contro i 34.7 della serie nella bolla) con 9.3 punti, 3.3 rimbalzi e 1.8 assist contro i 19.2, 6.3 e 4.8 di Disney World contro lo stesso avversario. Per questo anche la sua situazione di mercato è decisamente cambiata: “Da quello che ho sentito, c’è una possibilità almeno del 75% che venga scambiato già quest’estate” ha detto Ethan Sklonick di Five Reasons Sports Network, giornalista che si occupa da tempo degli Heat. “Anzi, quando ho buttato lì il 75% ad alcune fonti in giro per la lega, mi hanno risposto che quel numero è addirittura basso”.