Se si parla di basket NBA, l'impatto di Vassilis Spanoulis sul campionato più bello del mondo è stato quasi nullo, un asterisco senza significato su una carriera invece leggendaria. Un solo anno agli Houston Rockets - la stagione 2006-07 - chiuso con meno di 9 minuti di media in campo in 31 gare, soli 2.7 punti di media tirando un disastroso 32% dal campo (e 5/29 da tre totale). Erano i Rockets di Tracy McGrady e Yao Ming, e Spanoulis una dimensione in quella squadra non l'ha mai trovata. Meglio di lui hanno poi fatto negli anni altri grandi talenti europei, dal connazionale Giannis Antetokounmpo (che non ha mai nascosto la sua grande ammirazione per la star tre volte campione in Eurolega con l'Olympiacos) al fenomeno sloveno Luka Doncic, che per Spanoulis ha un'autentica venerazione.