Il GM dei californiani Bob Myers sarebbe intenzionato a fare tutto il possibile per far tornare immediatamente competitivi i suoi Warriors: aggiungere il n°43 dei Raptors al nucleo storico Curry-Thompson-Green (più Oubre e Wiggins) sarebbe la mossa individuata dagli Warriors per riuscirci. Ecco i retroscena del possibile scambio

L'impressione è che i Golden State Warriors saranno una squadra molto attiva sul mercato estivo. La finestra temporale per vincere con il terzetto Curry-Thompson-Green diventa ogni giorno più stretta e allora il GM Bob Myers sembra sempre più intenzionato ad aggiungere una quarta star al roster per poter tentare subito l'assalto al titolo. Come? Sfruttando gli asset a roster e quelli al prossimo Draft, dove gli Warriors vantano la scelta n°14 (la loro) ma soprattutto quella n°7 (ricevuta da Minnesota). Il sogno - nel caso questi nomi si dimostrassero disponibili sul mercato - sarebbero Damian Lillard o Paul George ma in un Draft con cinque giocatori considerati ottimi e il resto dei prospetti in Lottery meno buoni, avere in mano la 7 (anche unita a un grosso talento come Andrew Wiggins o James Wiseman) sembra non essere abbastanza per ambire a tali superstar.