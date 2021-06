Schröder vuole un contratto da almeno 100 milioni

La point guard in estate sarà free agent e, secondo quanto ha raccotato il vice presidente della Federazione tedesca, si aspetta di firmare un contratto pluriennale da 100-120 milioni di dollari. Anche per questo - ha detto Armin Andres - ha deciso di non giocare il preolimpico con la propria nazionale

La stagione di Dennis Schröder con i Lakers non si è conclusa nel migliore dei modi. I campioni in carica sono stati eliminati al primo turno di playoff da Phoenix, e sul giocatore tedesco - sottotono nella serie - sono piovute tantissime critiche. Tra i suoi detrattori anche una leggenda gialloviola come Magic Johnson, che ha sentenziato: "Non è da Lakers". Vista la situazione ci si aspetta quindi che Schröder cambi aria. In estate sarà free agent e dovrà firmare un nuovo contratto, contratto che il giocatore - si apprende - si aspetta decisamente ricco. "Dennis vuole un accordo (pluriennale) da 100-120 milioni di dollari", ha raccontato il vice presidente della federazione tedesca Armin Andres, spiegando che è proprio per non mettere a rischio la firma di un nuovo, ricco contratto che Schröder ha deciso di non giocare questa estate con la propria nazionale.

Nonostante il finale negativo l'ex giocatore di OKC (con cui nel 2020 ha sfiorato il premio di sesto uomo dell'anno) ha comunque chiuso la stagione a 15.4 punti di media con 5.8 assist e 3 rimbalzi. E nonosante una percentuale al tiro negativa (43.7% dal campo e 33.5 da tre) è verosimile che abbia la possibilità di firmare un contratto pesante (durante la stagione ha rifiutato un'estensione con i Lakers). Tra le squadre pronte ad accoglierlo, secondo i rumors che arrivano dagli States, in prima fila ci sarebbero in New York Knicks, ma non solo.