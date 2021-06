Atlanta senza Young spazza via i Bucks: è 2-2

6/8

Già, ma come sta Trae Young? La sua presenza è stata in dubbio (almeno ufficialmente) fino all’ultimo, prima che arrivasse la decisione di non rischiarlo. Secondo quanto detto da coach Nate McMillan, il numero 11 degli Hawks fatica a mettere il peso del corpo sul piede, ma si aspetta che provi fino all’ultimo a essere in campo per una gara-5 che potrebbe rappresentare un’occasione irripetibile per Atlanta. Young, in ogni caso, ha seguito la partita con grande coinvolgimento a bordo campo, esultando per ogni giocata dei compagni