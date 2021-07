La quinta partita della serie in parità, 2-2, tra Milwaukee Bucks e Atlanta Hawks (diretta su Sky Sport NBA e Sky Spor Uno alle 2.30) non vedrà in campo il due volte MVP NBA, che dopo aver subìto una iperestensione del ginocchio sinistro in gara-4 non riesce a recuperare in tempo per essere della gara già a 48 ore di distanza dall'infortunio. Un'assenza pesantissima, che potrebbe essere bilanciata dall'altra parte dal forfait di Trae Young, anche lui in dubbio per via della caviglia

La notizia tanto temuta dai tifosi Bucks è arrivata, a poche ore dalla palla a due di gara-5: Giannis Antetokounmpo non sarà della sfida contro Atlanta, per via dell'infortunio riportato in gara-4. Lo ha comunicato la squadra stessa dal suo account Twitter: "Giannis Antetokounmpo stasera è fuori per gara-5 (iperestensione ginocchio sinistro)". Non una grande sorpresa, perché la gravità dell'infortunio - pur esclusi i danni strutturali, come evidenziato dai successivi esami - è tale per cui era difficile pensare che il due volte MVP (28.2 punti, 12.7 rimbalzi e 5.2 assist di media ai playoff) potesse essere subito in campo a 48 ore dall'episodio che lo ha visto coinvolto con Clint Capela durante gara-4. Proprio il centro svizzero, insieme all'All-Star degli Hawks Trae Young, sono gli altri due nomi che restano in forse per la quinta sfida tra Milwaukee e Atlanta, con le squadre in parità sul 2-2: entrambi sono in lista infortunati come “questionable”, quindi col 50% di possibilità che ci siano. Per scoprire se saranno della partita bisognerà sintonizzarsi alle 2.30 in diretta su Sky Sport NBA per seguire l’importantissima gara-5 tra Bucks e Hawks con il commento di Flavio Tranquillo e Davide Pessina, in replica venerdì 2 luglio alle 11, 14, 17.30 e 21 sempre su Sky Sport NBA.