Bucks in finale, tutto quello che c'è da sapere

I Milwaukee Bucks si giocheranno il titolo NBA contro Phoenix nelle terze finali della loro storia, in cui hanno conquistato un anello nel lontano 1971. Tutte le infomazioni e le curiosità sulla squadra di Giannis Antetokounmpo e Khris Middleton

Il cammino dei Bucks fino alle Finals I Milwaukee Bucks hanno chiuso la stagione regolare con un record di 46 vittorie e 26 sconfitte, piazzandosi al terzo posto della Western Conference dietro a Philadelphia e Brooklyn. Un passo indietro rispetto alla stagione precedente in cui chiusero con il miglior record della lega con 56 successi e 17 sconfitte. Il cammino nei playoff è stato però decisamente migliore rispetto allo scorso anno, quando si fermarono al secondo turno eliminati 4-1 dai sorprendenti Miami Heat. Il primo turno di questa postseason li ha visti opposti proprio a Miami, ma in questa occasione la serie è andata in maniera diversa. I Bucks hanno infatti spazzato via Butler e compagni con un secco 4-0. Molto più dura la sfida nelle semifinali di conference contro i Brooklyn Nets favoritissimi per il titolo grazie al trio delle meraviglie Durant-Harden-Irving. Milwaukee è però riuscita a spuntarla alla settima partita, nonostante un Durant clamoroso. A pesare sulla serie sicuramente gli infortuni di Kyrie Irving in gara-4 (mai più rientrato), e quello muscolare di Harden, rientrato nelle ultime gare ma lontanissimo dal 100% della forma. Nella finale di conference Milwaukee ha poi battuto 4-2 gli Hawks di Trae Young (out due gare per ionfortunio) e Danilo Gallinari, nonostante l'infortunio in gara 4 di Giannis Antetokounmpo, fuori nelle ultime due partite della serie.

I precedenti in stagione con i Suns A guardare la regular season le imminenti NBA Finals tra Phoenix Suns e Milwaukee Bucks si preannunciano molto spettacolari, ed equilibrate. Negli unici due precedenti in stagione non sono infatti mancate le emozioni: due sfide bellissime chiuse solo nei secondi finali, in un caso addirittura dopo un tempo supplementare. Il bilancio parla di due successi Suns con un solo punto di scarto.

La storia dei Bucks: due finali e un anello I Milwaukee Bucks hanno raggiunto le NBA Finals due volte nella loro storia, nel 1971 e nel 1974, vincendo l'anello nella prima occasione. Nelle finali del 1971 affrontarono i Baltimore Bullets, vincendo una serie senza storia 4-0. L'MVP fu un giovanissimo Kareem Abdul-Jabbar. Molto più combattuta la finale del 1974, nella quale Milwaukee fa sconfitta solo alla settima partita dai Boston Celtics di John Havlicek (MVP della finale)

I possibili protagonisti Il giocatore più atteso per Milwaukee è ovviamente il due volte MVP Giannis Antetokounmpo. Resta però in dubbio la sue presenza in gara-1 dopo l'infortunio al ginocchio subito nella terza sfida della serie con Atlanta. Alla vigilia della prima partita l’allenatore dei Bucks Budenholzer non si è sbilanciato sulle possibilità di vederlo in campo: "Ha avuto una buona giornata e sta migliorando, ma non ho aspettative né che giochi né che non giochi". Antetokounpo in questi playoff sta viaggiando a 28.2 punti, 12.7 rimbalzi e 5.2 assist. Se non dovesse recuperare il peso dell'attacco di Milwaukee sarà quasi tutto sulle spalle di Khris Middleton e Jrue Holiday, grandi protagonisti nel successo in gara-6 contro gli Hawks. Middleton in postseason sta mettendo a referto 23.4 punti, 8 rimbalzi e 5.1 assist di media. Holiday viaggia a 17.6 punti, 8.4 assist e 5.6 rimbalzi. Sarà decisiva anche la sfida sotto canestro tra Brook Lopez e DeAndre Ayton.