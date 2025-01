OKC-Boston domenica in streaming su SkySport.it

Prima dell’inizio della stagione in tanti avevano indicato in Oklahoma City-Boston la possibile finale NBA al termine dei playoff. Mancano ancora molti mesi prima di poterlo scoprire, ma intanto il primo appuntamento con gli NBA Sundays mettono una di fronte all’altra le due candidate a conquistare rispettivamente la Western e la Eastern Conference, con un appuntamento in prima serata italiana — alle 21.30 su Sky Sport Uno, Sky Sport NBA e in streaming aperto a tutti qui su SkySport.it con il commento di Flavio Tranquillo e Davide Pessina — assolutamente da non perdere. Da una parte ci sono i Thunder, che hanno inanellato una striscia di 13 vittorie consecutive (record nella storia della franchigia da quando si è trasferita in Oklahoma) senza avere contraccolpi dalla sconfitta in finale di NBA Cup contro Milwaukee, continuando a macinare grandi prestazioni sulle spalle di uno Shai Gilgeous-Alexander formato MVP. Dall’altra parte i Celtics, dopo uno scintillante inizio da 16 vittorie e sole 3 sconfitte, nell’ultimo mese hanno balbettato un po’ di più, raccogliendo 9 successi a fronte di 6 ko e perdendo terreno nei confronti di Cleveland in vetta alla Eastern Conference. Un motivo in più per Jayson Tatum e compagni per ribadire ancora una volta il loro status di campioni in carica e di favoriti a ripetersi, mandando un messaggio al resto della lega sul campo della squadra più in forma della NBA.