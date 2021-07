Gli infortuni continuano a preoccupare e a dettare legge in questi complicati playoff per tutte le squadre, comprese Suns e Bucks che sono riuscite a differenza delle altre ad arrivare fino in fondo. Sono bastati poco più di dieci minuti per costringere Phoenix a rinunciare al primo giocatore di queste finali: Dario Saric infatti, 100 secondi dopo aver messo piede sul parquet - il tempo di raccogliere un rimbalzo in difesa - è stato costretto a rientrare zoppicando nello spogliatoio, alle prese con un problema al ginocchio destro che, dopo un rapido controllo con lo staff medico dei Suns, lo ha obbligato a chiudere la sua gara con largo anticipo. Nei prossimi giorni gli esami più approfonditi potranno definire le tempistiche per il recupero: in una serie così serrata e in una rotazione che fa dell’energia e della capacità di tenere alto il ritmo una delle sue principali caratteristiche, ogni giocatore - anche quelli di riserva che restano meno in campo - diventa fondamentale per inseguire l’anello NBA.