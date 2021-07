Alla vigilia dell’inizio delle Finals, il commissioner della NBA Adam Silver ha tenuto la tradizionale conferenza stampa sullo "stato dell’unione". E tra i tanti temi toccati, uno dei più discussi è stato quello del numero degli infortuni: "Se ne è parlato molto, abbiamo persone dedicate solo allo studio della prevenzione degli infortuni, ma non è una scienza esatta. Stiamo ancora cercando di capire se il riposo aiuta: nonostante la tecnologia, i miglioramenti non arrivano" Condividi:

Adam Silver non parla moltissimo, specialmente nell’ultimo periodo in cui i playoff sono in pieno corso e ciò che accade in campo è giustamente protagonista. Ma quando lo fa tende a non risparmiarsi, anche su temi spinosi come quello degli infortuni. In molti quest’anno hanno sottolineato come gli infortuni a stelle del calibro di Anthony Davis, James Harden, Kyrie Irving, Kawhi Leonard e purtroppo molti altri abbiano avuto un impatto decisivo sulle sorti di questo titolo. E molti, tra cui alcuni giocatori come LeBron James, hanno collegato l’alto numero di infortuni al calendario compresso e il poco riposo tra la scorsa stagione e questa. Critiche che Adam Silver — nella sua tradizionale conferenza stampa a poche ore da gara-1 delle Finals sullo “stato dell’unione” — ha discusso a lungo anche prima che arrivassero le domande dei giornalisti. "Questa stagione è stata un peso enorme, fisico ed emotivo, per chiunque. Lo vediamo ogni giorno. Non ho alcun dubbio che lo stress aggiuntivo abbia contribuito agli infortuni, ma niente a riguardo è una scienza esatta. Anche prima del Covid il tema della prevenzione degli infortuni è stato centrale per la nostra lega: abbiamo persone che si concentrano solo su quello, ma ancora non ci è chiaro perché abbiamo così tanti infortuni. Il trend è in crescita ormai da qualche anno nonostante le incredibili risorse che le squadre spendono per la prevenzione, per i campi di allenamento, per le attrezzature. È orribile che ce ne siano stati così tanti e ha tolto molto alla competizione: i giocatori hanno relativamente delle carriere corte e fare in modo che stiano in campo è di importanza capitale sia per noi che per i tifosi".

Silver: "Facile criticare il calendario adesso" approfondimento CP3 e il calendario: "Tutti hanno potuto parlare" Silver ha però sottolineato che i dati, almeno fino a questo momento, non danno una visione chiara della situazione. “Dai numeri che abbiamo noi, non sembra ci sia una correlazione tra gli infortuni e il numero di partite, il tempo di riposo che le singole squadre hanno avuto o la densità del calendario. C’è assolutamente stato un carico maggiore per le squadre che lo scorso anno sono arrivate in fondo ai playoff, ma altre 22 squadre hanno avuto quattro mesi o più di pausa per ritornare in campo. Magari molto dipende anche dalle tempistiche: come sapete il prossimo anno cercheremo di tornare al nostro calendario normale tra ottobre e giugno, permettendo ai giocatori di ricalibrare i loro corpi su quello a cui sono abituati, specialmente i veterani che hanno routine consolidate da anni, anche per stare il più possibile con le loro famiglie in off-season". Il commissioner ha però anche difeso l’operato sia della lega che dell’associazione giocatori nel cercare di mettere assieme questa difficile stagione: "Ci sono molti fattori che hanno portato alle decisioni che abbiamo preso. È un po’ facile dire che abbiamo sbagliato adesso, ma francamente credo che non sapremo se abbiamo fatto bene o male ancora per qualche tempo, fino a quando non potremo guardarci indietro al termine di questa pandemia”.