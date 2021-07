Gli osservatori imparziali di gara-1 si sono concentrati sull'incredibile percentuale (25/26, il 96.1%) tenuta dalla lunetta da tutti i Phoenix Suns in gara-1 (con l'unico errore giunto sull'ultimo libero della gara, per mano di Jae Crowder). Mike Budenholzer, invece, ha messo sotto la sua lente d'ingrandimento solo il secondo numero (26), quello dei liberi tentati dai suoi avversari: troppi, secondo l'allenatore dei Bucks, che ha definito "frustrante" la disparità nel conto dei viaggi in lunetta tra Phoenix e Milwaukee (solo 9/16 in gara-1 per la squadra del Wisconsin). "Segnare a cronometro fermo è una parte fondamentale del gioco", ha dichiarato Budenholzer. "Come squadra, siamo orgogliosi della nostra capacità di difendere forte senza commettere falli, e onestamente non mi ricordo l'ultima volta che una nostra squadra avversaria ha potuto godere di 25 punti dalla lunetta. Dall'altra parte, abbiamo giocatori come Giannis Antetokounmpo e Khris Middleton che attaccano costantemente il canestro, ma i liberi per noi non sono arrivati, e pur facendo parte del gioco è un po' frustrante", l'arringa dell'allenatore di Milwaukee. Antetokounmpo è stato l'unico giocatore dei Bucks mandato costantemente in lunetta in gara-1, anche per via del suo atavico problema ai liberi (7/12 per lui). Solo altri due giocatori del roster di coach Bud si sono presentati in lunetta in tutta gara-1 (Jrue Holiday, con 2/2, e Brook Lopez, 0/2) ed è soprattutto il dato che riguarda Middleton (29 punti per lui con 26 tiri, senza mai neppure guadagnarsi un libero) che sorprende maggiormente.