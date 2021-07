La spedizione olimpica a Tokyo non sarà la prima volta in maglia USA per Jayson Tatum (già nel giro della nazionale a stelle e strisce nel 2013, a soli 15 anni, per il torneo di qualificazione FIBA America Under 16 disputato in Uruguay). Sarà lo stesso anche il numero di maglia - il 10 - che indosserà in Giappone, ma questa volta avrà un significato davvero speciale: "È il numero indossato da Kobe Bryant [sia nel 2008 di Pechino che a Londra nel 2012, ndr] e poterlo indossare nelle prime Olimpiadi da quando è venuto a mancare è un qualcosa che non prendo assolutamente alla leggera", ha confessato il talento dei Boston Celtics. Non potrebbe essere altrimenti, visto il legame speciale che fin dall'inizio della sua carriera l'ha unito alla superstar dei Lakers: "Per me si tratta di un onore incredibile: lo indosserò con tutto l'orgoglio possibile. Tutti sanno che Kobe è sempre stato il mio giocatore preferito, e mi ricordo ancora benissimo la speranza che quella prima volta in Uruguay, nel 2013, mi potesse arrivare in sorte proprio il suo n°10. Avevo 15 anni, ed ebbi l'opportunità di scendere in campo con il numero di maglia del mio giocatore preferito: era come se sentissi di avere una particolare connessione con lui", ha raccontato Tatum. Una connessione che si ripeterà anche a Tokyo, quest'estate, quando agli ordini di coach Gregg Popovich Tatum difenderà i colori USA insieme a un suo grande amico, la stella dei Miami Heat Bam Adebayo: "Conosco JT da quando ha 12 anni e sono felicissimo per lui. Kobe è sempre stato il suo idolo, e ora può rappresentare il suo ricordo indossando il n°10. Sono certo che appena indosserà quella maglia la sua 'Mamba Mentality' sarà al massimo".