Il gesto è di quelli che lasciano il segno in tutti i sensi, soprattutto per il coraggio dimostrato di mettere il proprio corpo in una situazione complicata da gestire. È quello che ha fatto Torrey Craig, che pur di limitare Giannis Antetokounmpo, ha cercato e trovato lo sfondamento, lasciandosi travolgere dal n°34 dei Bucks e pagandone le conseguenze. Il fallo in attacco fischiato contro Antetokoumpo infatti è stata una magra consolazione per Craig, rimasto dolorante a terra a causa di un problema al ginocchio destro, apparso sin da subito più serio di quanto si potesse immaginare. Il dolore è diventato subito insopportabile per il giocatore di Phoenix, uscito a spalla dal parquet proprio come accaduto a Dario Saric 48 ore prima in gara-1: per fortuna nel caso di Craig la diagnosi è stata meno grave, almeno per il momento. “Contusione al ginocchio destro” e partita finita dopo meno di tre quarti, con Phoenix che è riuscita a conquistare lo stesso un successo che vale il 2-0 nella serie. La domanda adesso è una sola: Craig riuscirà a recuperare nel corso delle Finals o i Suns saranno costretti a rinunciare a un altro importante tassello della loro rotazione?