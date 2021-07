Il rapper americano Lil Baby è stato fermato e arrestato dalla polizia a Parigi nelle scorse ore per presunto possesso e trasporto di droga. Un problema anche per James Harden, in sua compagnia e fermato a sua volta dalle forze dell’ordine della capitale francese, senza però essere arrestato. Le immagini sono rapidamente circolate sui social network, con il Barba alle prese con il controllo della polizia su una delle strade più famose e alla moda di Parigi. Stando al comunicato delle autorità francesi, oltre a Lil Baby ci sarebbe anche un’altra persona trattenuta e arrestata dagli agenti, di cui non sono state rese note le generalità. Harden, presente da qualche giorno a Parigi in compagnia di Dominique Jones - il nome di battesimo di Lil Baby - ha presenziato a diversi eventi mondani legati alla settimana della moda e non immaginava un risvolto del genere durante la sua vacanza in Francia. Indiscrezioni giornalistiche parlano del ritrovamento da parte della polizia di 20 grammi di erba addosso a Lil Baby - finito in manette come mostrato da alcune immagini catturate dagli smartphone dei passanti.