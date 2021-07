Le competizioni internazionali a cui Team USA porta le sue migliori stelle sono sempre un’occasione per vedere come interagiscono tra di loro gli All-Star riuniti in un unico posto. E molti dei racconti sulla leggendaria etica del lavoro di Kobe Bryant riguardano proprio le sue apparizioni con Team USA alle Olimpiadi del 2008 e del 2012, aiutando la squadra a rifarsi dopo le cocenti delusioni di Atene 2004 e Giappone 2006. Oggi anche questa versione della nazionale statunitense deve rifarsi dopo il settimo posto dei Mondiali di Cina di due anni fa, e per farlo si rifarà proprio alla lezione lasciata da Kobe Bryant: "Lui era il punto di riferimento per tutti noi quando eravamo ragazzini" ha detto Kevin Durant alla vigilia dell’esordio in amichevole contro la Nigeria. "Anche quando era ancora in vita e in campo, il suo DNA era dentro tutti noi come giocatori. E da lontano ci ha insegnato la pallacanestro e l’etica del lavoro solamente con il suo esempio". Durant ha spiegato anche cosa ha lasciato materialmente a lui e agli altri membri della squadra: "Tutti noi eravamo attratti dal modo in cui giocava, e anche adesso che non è più con noi vogliamo onorare i suoi insegnamenti andando in campo e giocando con passione e con energia in ogni singolo possesso".