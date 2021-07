In questa off-season piena di cambi in panchina e di rivoluzioni tecniche alla guida delle squadre, anche gli Washington Wizards hanno scelto il nuovo capo allenatore che sostituirà Scott Brooks: Wes Unseld Jr., già assistente allenatore in panchina ai Nuggets negli ultimi sei anni (uno dei principali artefici della crescita della franchigia di Denver) e partito proprio dagli Wizards - per i quali ha lavorato per 14 anni allo scouting e in altri ruoli tecnici di supporto in panchina. Figlio d’arte e dunque grande ritorno nella capitale: Wes Unseld Sr. infatti è stato di gran lunga il giocatore più rappresentativo e la figura più importante nella storia della squadra di Washington - un Hall of Famer che agli Wizards è stato giocatore di assoluto livello (MVP delle Finals nel 1978 nell’unico trionfo della storia di Washington), allenatore e poi dirigente. Una decisione presa dopo due giorni intensi di colloqui che hanno coinvolto anche il proprietario Ted Leonsis: stando a quanto riportato da ESPN, manca ancora la firma sul contratto e la durata dell’accordo, ma la decisione ormai è stata presa.