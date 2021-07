Con Milwaukee a una sola vittoria dalla conquista del titolo, c’è già chi si interroga sui social riguardo il nome che merita di essere premiato: la suggestione di alcuni è quella di indicare Khris Middleton - fondamentale certo, ma per Rudy Gobert non paragonabile per contributo e resa a quella di Giannis Antetokounmpo. Tanto che alla fine anche CJ McCollum sembra tornare sui suoi passi

A braccetto con la conquista del titolo NBA arrivano come sempre le speculazione e indicazioni riguardo il possibile nome del vincitore del premio di MVP. Dopo un decennio in cui - con LeBron James in campo - a vincere è sempre stato o lui o il giocatore che lo ha marcato (e che, limitandolo, ha permesso quindi alla sua squadra di vincere), adesso la contesa si allarga, anche se, visto l’andamento delle ultime partite, non dovrebbero esserci grossi dubbi. Giannis Antetokounmpo infatti sta facendo registrare cifre e prestazioni letteralmente mai viste prima: non per un esordiente alle NBA Finals come lui, ma in valore assoluto. Oltre 30 punti, 10 rimbalzi e 5 assist di media, tirando con più del 60% dal campo, senza contare l’impatto difensivo da leader e le giocate decisive in gara-4 e gara-5. CJ McCollum però, commentando sui social, ha lanciato una provocazione.