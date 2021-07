Fermato dal protocollo NBA poche ore prima di gara-5, il fratello di Giannis ha seguito la sfida decisiva per i suoi Bucks chiuso in hotel - in isolamento e costretto a restare a distanza nella serata più importante degli ultimi 50 anni di Milwaukee: “Siamo campioni: adesso vengo in albergo”, commenta il n°34 dei Bucks in diretta Instagram. “Non farlo, non provarci: non ti apro”

Nella lunga lista dei tanti avversari che Milwaukee ha dovuto superare nella scalata verso il titolo NBA c’è anche un convitato di pietra: la pandemia da COVID-19, che la lega è riuscita in qualche modo ad arginare, riportando migliaia di tifosi nelle arene durante i playoff. I Bucks però prima di gara-5 sono stati costretti a rinunciare a Thanasis Antetokounmpo - fermato dal protocollo NBA per limitare il contagio, dopo essere entrato in contatto con un positivo - rinchiuso in albergo in isolamento e costretto a festeggiare a distanza il titolo dei suoi Bucks. Giannis, subito dopo la sirena finale, si è guardato attorno un po’ smarrito non potendo abbracciare il suo speciale compagno di viaggio, ma ha rimediato più tardi chiamandolo via Instagram e rendendo partecipi centinaia di migliaia di appassionati: “Ti amo e non preoccuparti: adesso arrivo in hotel da te, ti raggiungo a breve”. Thanasis però è intransigente e non vuole rovinare la festa del fratello, condannandolo a restare con lui nel caso di contatto: “Non ti azzardare: se provi a venire non apro la porta”, sorride felice del pensiero di Giannis. E poi si passa alla celebrazione: “Ci siamo portati a casa due anelli NBA”. Eh già, una soddisfazione difficile da raccontare: “Siamo diventati i fot***i campioni NBA: nessuno può toglierci questo riconoscimento”. Missione compiuta, per entrambi: chi lo avrebbe mai detto.