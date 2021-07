I proprietari NBA spesso ripetono come un mantra la frase: “Sono disposto a pagare la tassa di lusso, ma soltanto per una squadra in grado di vincere il titolo”. Nessuno però aveva constatato la diretta applicazione di questa regola come accaduto alla dirigenza dei Milwaukee Bucks che, superati i Phoenix Suns in gara-6, hanno iniziato a fare i conti. Il contratto di Jrue Holiday infatti prevede un bonus da un milione di dollari in caso di vittoria del titolo NBA: scattato quell’incentivo, a Milwaukee, dopo aver iniziato la stagione al di sotto del limite della luxury tax, si sono ritrovati a essere al di sopra - al termine di operazioni di mercato aggressive, portate avanti per convincere Giannis Antetokounmpo della bontà del progetto Bucks. In realtà in Wisconsin si sono adoperati in diverse occasioni per sistemare i conti ed evitare di pagare più del dovuto: l’ultima volta che a Milwaukee si è speso più del previsto era la stagione 2002-03, ma quest’anno è stato davvero impossibile evitarlo.