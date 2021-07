Coach Gregg Popovich aveva detto di aver preparato questa partita per due anni, dalla sconfitta incassata contro la Francia ai Mondiali cinesi del 2019. Evidentemente non è bastato, perché l'avventura olimpica giapponese di Team USA si apre con un'altra sconfitta, ancora contro la selezione transalpina. "Ci sono un sacco di squadre competitive in giro per il mondo, piene di giocatori NBA. È evidente come il gap si stia restringendo ogni anno", commenta l'allenatore dei San Antonio Spurs in trasferta sulla panchina della nazionale a stelle e strisce. E per questo, continua, si definisce "molto più deluso che sorpreso" dal ko incassato all'esordio contro la Francia: "Non capisco chi usa il termine 'sorpreso'. Utilizzarlo vuol dire togliere meriti e sottovalutare il valore della squadra francese, come se ci si aspettasse una nostra comoda vittoria con 30 punti di scarto. Non è così: sono una gran squadra".