Era ormai scontato, ora è arrivata la certezza: la NBA ha scelto di adattare il metro arbitrale nella direzione di una maggiore penalizzazione verso quegli attaccanti "che provano ad attirare un fallo attraverso dei movimenti del corpo che nulla hanno a che vedere con la pallacanestro". La polemica non è certo - ricordate le parole di Steve Nash, allenatore di Brooklyn ("Questa non è pallacanestro"), riferito a certe giocate di Trae Young - e gli indiziati sono più o meno sempre gli stessi: la giovane superstar degli Atlanta Hawks e James Harden su tutti. Prendendo esempio da loro, però, sempre più giocatori hanno provato a sfruttare la libertà concessa agli attaccanti dal regolamento NBA per prendere vantaggi che d'ora in avanti verranno considerati irregolari. Quali, per l'esattezza? Il nuovo regolamento NBA li definisce in questo modo: il lanciarsi/buttarsi con un angolo anormale addosso al proprio difensore; lo scalciare con le gambe durante il rilascio del tiro (verso l'alto o lateralmente) con un angolo sempre anormale; il cambiare direzione in maniera improvvisa per andare volutamente a incrociare la normale traiettoria di marcia del difensore. Chi ha visto un discreto numero di partite NBA soprattutto nelle ultime due stagioni, sa bene di cosa si parla: gli attaccanti - Young e Harden in testa - erano diventati veri e propri artisti nel lucrare fischi dagli arbitri a loro favore anche quando erano loro stessi a invadere il cilindro difensivo del proprio avversario (spesso ad esempio dopo averlo fatto saltare, prima di una tripla in stepback).