L’All-Star degli Wizards va ad aggiungersi a LeBron James e Anthony Davis in una squadra che adesso ha bisogno di tiratori e di allungare la rotazione sotto canestro: i Lakers riusciranno a trovare la quadra? Mentre a Washington si domanda se questa sia la strada giusta per convincere Bradley Beal a restare MERCATO NBA: TUTTI I GIOCATORI CHE HANNO CAMBIATO SQUADRA Condividi:

Uno scambio che ha colto molti - ma non tutti - di sorpresa, con gli ex campioni NBA in carica che hanno voluto subito dare una svolta al loro roster, con qualche giorno d’anticipo rispetto al via della free agency e aggiungendo un altro grandissimo All-Star al proprio roster. LeBron James e Anthony Davis avranno così al loro fianco anche Russell Westbrook, catalizzatore di attenzioni, palloni e possessi come pochissimi altri nella lega: un giocatore per il quale i gialloviola hanno deciso di sacrificare Montrezl Harrell, Kyle Kuzma, Kentavious Caldwell-Pope e la scelta n°22 al Draft 2021 (poi scambiata da Washington con Indiana). Il primo dato che balza agli occhi è che Westbrook, dopo 11 anni trascorsi a Oklahoma City, è alla quarta squadra diversa in quattro anni dopo i passaggi a Houston e Washington. I Lakers riusciranno a essere il definitivo punto di approdo di un giocatore che sogna di raggiungere un ultimo obiettivo nella fase finale della sua carriera - la conquista del titolo NBA?

Il futuro dei Lakers: una squadra con stelle, ma senza tiro dall’arco vedi anche Russell Westbrook ai Los Angeles Lakers Dopo che le esperienze di Westbrook ai Rockets e agli Wizards si sono concluse con largo anticipo rispetto alle previsioni - non per demeriti soltanto personali, ma certamente perché le cose con lui sul parquet non hanno funzionato come sperato - diventa complicato immaginare che l’ex giocatore di OKC in casa Lakers pretenda di ricoprire lo stesso ruolo avuto finora. La presenza di James e Davis al suo fianco dovrebbe in parte contenerne l’ego e l’impatto sulla gestione dei possessi, alternando il più possibile la sua presenza sul parquet con quella degli altri All-Star. L’atleta visto sul parquet dopo l’All-Star Break - scatenato a livello di triple doppie e in grado di trascinare Washington - è incoraggiante, ma la dimensione interna che aggiunge al gioco dei Lakers non va nella direzione che i gialloviola dovrebbero perseguire: ossia quella di liberare l’area e cercare tiro perimetrale. La squadra di Los Angeles adesso invece non dispone neanche di un tiratore puro - i due più prolifici della scorsa stagione, Kuzma (137 triple) e Caldwell-Pope (120) - sono stati coinvolti nella trade con Washington e quello più produttivo rimasto in squadra è… LeBron James, che resta l’unico con più di 100 canestri da lontano. Difficile però immaginare il nuovo n°6 dei Lakers giocare sugli scarichi.



Le prossime mosse: provare a sfruttare il contratto di Schröder leggi anche Tutti i giocatori che hanno cambiato maglia Come muoversi adesso per ritagliare ulteriore spazio salariale e allungare la rotazione? La chiave potrebbe essere il contratto di Dennis Schröder da firmare con una sign-and-trade, da girare poi a qualche squadra interessata per ottenere in cambio tiratori. Senza questo, l’accordo più ricco che i Lakers possono pensare di firmare è da 5.9 milioni di dollari - la midlevel exception come unica strada per evitare i soliti contratti da veterani al minimo salariale. Soltanto con quelli i gialloviola hanno capito di non poter arrivare fino in fondo. Se dovesse funzionare un eventuale scambio con Schröder invece, l’accordo da quasi 6 milioni di dollari all’anno verrebbe utilizzato per allungare la rotazione sotto canestro: al momento in squadra c’è solo Marc Gasol a riempire il reparto lunghi al fianco di Anthony Davis. Al netto di tutto questo, toccherà poi integrare Westbrook in una rotazione non semplice da disegnare - giocatore da tripla doppia, ma da 33% al tiro dal campo negli ultimi playoff disputati. In molti si chiedono: se si fosse potuta mettere in piedi una trade con Sacramento per Buddy Hield, non sarebbe stato meglio seguire quella strada?