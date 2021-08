Il playmaker tedesco aveva rifiutato un’offerta di estensione da 84 milioni di dollari in quattro anni dai Los Angeles Lakers, convinto di poter guadagnare 100 milioni sul mercato dei free agent — tanto da saltare gli impegni con la nazionale tedesca alle Olimpiadi per non compromettere il suo futuro. Una decisione che però fino a questo momento gli si è ritorta contro, dato che il mercato non sembra pronto ad accontentare le sue richieste

Quando è uscita la notizia della decisione di Dennis Schröder di non accettare l’offerta dei Los Angeles Lakers, un po’ tutti sono rimasti sorpresi. I gialloviola - che per lui avevano sacrificato Danny Green e una prima scelta al Draft - avevano messo sul piatto 84 milioni di dollari in quattro anni, teoricamente accontentando le sue richieste di uno stipendio superiore ai 20 milioni annui, ma il playmaker tedesco ha scommesso su se stesso pensando (e forse avendo qualche conferma in giro per la lega da un’altra squadra) di poter guadagnare 100 milioni nello stesso arco temporale. Diverse fonti hanno confermato come la sua richiesta fosse diventata quindi di 25 milioni all’anno, ma da quando ha rifiutato l’offerta dei Lakers le cose sono andate sempre peggio — prima non riuscendo a tenere in piedi la squadra senza LeBron James e Anthony Davis, poi contraendo il Covid-19 quando le due stelle erano rientrate in campo e infine con dei playoff decisamente negativi, attirandosi anche le critiche nientemeno che di Magic Johnson su Twitter ("Non è uno da Lakers" la sentenza della leggenda gialloviola, nonché ex capo della dirigenza).