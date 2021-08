La point guard dei Lakers pensa agli 84 milioni di dollari rifiutati qualche mese fa e sta cercando in ogni modo una sistemazione che gli permetta in parte di recuperare - puntando al tempo stesso a entrare a far parte di una squadra competitiva. Boston potrebbe essere interessata, ma Schröder dovrebbe accontentarsi di un cifre inferiori a quelle a tre nove cifre che continua a sognare

Dopo questi primi giorni di free agency, il giocatore rimasto tagliato fuori dai piani dei Lakers - che hanno messo sotto contratto Wayne Ellington, Malik Monk, Kent Bazemore, Kendrick Nunn e Carmelo Anthony - è Dennis Schröder che, dopo aver rifiutato una super offerta qualche mese fa, adesso si ritrova in una situazione complicata: i soldi iniziano a scarseggiare e il suo accordo con i gialloviola si allontana sempre di più. Niente Los Angeles e un futuro con possibile affaccio Boston: il giocatore tedesco non ha nascosto l’intenzione di andare a caccia di un accordo da almeno 100 milioni di dollari, ma davvero i Celtics sono disposti a spendere così tanto per lui? In realtà, dopo le rinunce a Kemba Walker e Evan Fournier, ai biancoverdi serve energia, talento e punti nelle mani in un ruolo da sempre molto delicato in casa Celtics. Schröder risponde a quella descrizione e non ha nascosto il suo interesse per un’opzione che dal suo punto di vista potrebbe risolvergli un bel po’ di problemi e togliere le castagne dal fuoco. Dovrà accontentarsi di cifre eventualmente più basse, ma quella potrebbe essere una strada da percorrere.