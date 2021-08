Quasi 27 minuti in campo, 11 punti con 4/11 al tiro, 3 assist e un paio di canestri decisivi a cinque minuti dalla fine, quando la situazione stava per diventare complicata per Team USA. Damian Lillard ha lasciato la sua impronta nella vittoria della finale olimpica contro la Francia, un po’ meno protagonista di quanto sarebbe stato lecito aspettarsi da un giocatore nel pieno della sua maturità - realizzatore unico nel suo genere, tiratore letale e ottimo nel guidare il quintetto e ispirare i compagni. La sua condizione fisica però non era chiaramente delle migliori, ma in pochissimi avrebbero immaginato quanto rivelato da Shams Charania qualche decina di minuti dopo il termine della gara: Lillard ha deciso di non lasciare il gruppo e continuare la sua avventura alle Olimpiadi nonostante un problema agli addominali che lo staff medico di Portland valuterà nei prossimi giorni subito dopo il rientro negli Stati Uniti. Una notizia “che fa rumore”, soprattutto pensando ai rapporti - tesi, a dir poco - tra l’All-Star e i Blazers che faticano a mettere insieme attorno a lui una squadra da titolo. Una dimostrazione di quanta sia la voglia di vincere di Lillard, disposto a rischiare infortuni ben più gravi pur di conquistare un titolo. Una lezione che devono imparare in fretta anche in Oregon.