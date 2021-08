L'addio (temporaneo) alla NBA e la scelta di tornare in Italia sono stati visti da alcuni tifosi come una rinuncia troppo affrettata da parte dell'azzurro al sogno NBA. Non così invece per il grande veterano dei Golden State Warriors, compagno di Mannion durante l'ultima stagione, che loda la decisione presa dall'ex prodotto di Arizona

In campo assieme, in tutta la stagione, Nico Mannion e Draymond Green hanno condiviso soltanto 34 minuti, nell'arco di 9 gare, ma si sa che il grande veterano degli Warriors è uno dei giocatori che più ha a cuore le sorti dei suoi compagni, spesso scontrandosi magari con le superstar ma mettendo il suo bagaglio di esperienza al servizio di tutti. Così, quando l'annuncio della firma di Nico Mannion per la squadra campione d'Italia, la Virtus Bologna, ha fatto il giro del mondo, arrivando ovviamente anche sulla Baia, Green ha voluto dire la sua sulla mossa del suo (ormai ex) compagno, che sui social d'oltreoceano veniva evidentemente criticata come una rinuncia affrettata a inseguire il proprio sogno NBA. "Il lato terribile di questo business è che nessuno di quei personaggi che gestiscono questi ragazzi racconterà mai al proprio assistito che grandissima mossa Nico ha appena fatto", ha scritto in una story su Instagram il n°23 dei Golden State Warriors. "E questo succede perché questi ragazzi si affidano a personaggi che non capiscono niente di pallacanestro e non hanno mai combinato nulla", ha aggiunto. Poi, non contento, in una seconda story, sempre su Instagram, è voluto tornare sull'argomento, prendendo ancora una volta le difese della scelta di Mannion di provare a trovare spazio ed esperienza ad alti livelli per eventualmente riprovare la carta NBA in un prossimo futuro: "Questi personaggi vogliono che i loro ragazzi restino nella lega a tutti i costi solo perché così pensano di poter guadagnare di più", ha scritto Green, aggiungendo poi un ultimo consiglio a tutti i giocatori dell'età di Nico: "Non permettete che questi personaggi arrivino a condizionarvi nelle vostre scelte".