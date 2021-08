È andata così: Isaiah Thomas, giocatore che a Seattle è cresciuto e si è fatto conoscere, è andato a giocare nella lega Pro/Am organizzata ogni anno in città da Jamal Crawford, suo grandissimo amico. Assettato di pallacanestro, "IT" ha segnato 81 punti - record all-time per il torneo - e la sua prestazione (sepper estiva) non è passata inosservata soprattutto sui social network. Né la sua ritrovata capacità realizzativa, né le lacrime (copiose) catturate da un cellulare nel dopo partita, appoggiato alla parete dello spogliatoio, in un pianto a dirotto interrotto solo dalle parole "They gave up on me". Ed è proprio questo - l'idea che la NBA abbia ormai rinunciato a dare un'ultima chance al giocatore di Tacoma, l'idea che sia ormai considerato un ex, che non ci sia più un posto per lui nella lega - il cruccio più grande del giocatore che in maglia Celtics nella stagione 2016-17 aveva sfiorato i 29 punti a sera, trascinando Boston anche ai playoff. Un pianto che però lo stesso Thomas dal suo account Twitter ha voluto spiegare: "Le emozioni sono quelle accumulate in 4 anni in cui ho dovuto lottare ogni singolo giorno. E quando dico che la gente ha rinunciato a puntare su di me non parlo della lega, parlo del MONDO INTERO, DI CHI HA INFIERITO SU DI ME MENTRE ERO IN DIFFICOLTA'. Ma quando ami qualcosa fai tutto quello che è nelle tue possibilità per tornare a farlo. E io sono tornato. Non vi ho mostrato le mie emozioni perché possiate provare pena per me. Diavolo, proprio no!!! La mia vita è BELLISSIMA!! Vi ho mostrato quelle lacrime solo per farvi capire cosa si prova quando si dà tutto per qualcosa che si ama e ci si accorge che piano piano si sta tornando a un livello di pallacanestro che è quello che mi appartiene".