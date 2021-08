I Brooklyn Nets sono solo l'ultimo esempio di "superteam" spesso criticato e avversato da più parti: l'aggiunta di James Harden a Kevin Durant e Kyrie Irving, e poi addirittura l'arrivo in corsa di Blake Griffin e LaMarcus Aldridge (poi costretto al ritiro) come una sorta di collezione di figurine, ha portato in tanti a vedere con sospetto il progetto di casa Nets. Curioso allora che proprio Blake Griffin - titolare in tutte le 12 gare di playoff per Brooklyn dopo averne giocate 26 in stagione regolare, in arrivo da Detroit - abbia invece da eccepire sui mercati estivi di due prossime avversarie per il titolo dei Nets come Lakers e Heat. "Certo, guardi i loro movimenti e rimani colpito ma alla fine sulla carta le cose sono in un modo ma in campo sono diverse ed è sempre difficile fare valutazioni. Lo so perché sono stato in squadre che hanno collezionato giocatori di gran nome ma le cose alla fine non hanno funzionato".