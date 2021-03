In molti si chiedevano quale fosse la ragione che lo aveva spinto a rinunciare a oltre 13 milioni di dollari pur di cambiare aria. Sono serviti pochi giorni da giocatore “libero” sul mercato a Blake Griffin per dare una risposta agli interrogativi di molti: vincere il titolo NBA che manca al suo palmares, eterno perdente ai Clippers da protagonista sotto canestro e poi naufragato nell’esperienza a Detroit - sfiorito fisicamente e schiacciato da un ricco contratto che non gli permetteva di cambiare squadra. Per quello Brooklyn è sembrata la scelta più naturale per puntare subito al titolo già nei prossimi mesi, ritrovando in spogliatoio e sotto canestro DeAndre Jordan in un quintetto di stelle che gli metterà attorno anche James Harden, Kyrie Irving e Kevin Durant. Una squadra di All-Star inarrestabile sulla carta, al netto di problemi fisici che potrebbero limitarne l’impatto. Brooklyn adesso ha un’arma in più a disposizione, all’interno di un gruppo già molto ricco di alternative.