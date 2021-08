Non si placano le voci dell'interessamento dei Golden State Warriors all'All-Star di Philadelphia, che si sarebbe detto disponibile a trasferirsi in California rifiutando invece possibili destinazioni alternative come Toronto e Portland. Ma nello staff tecnico di Golden State non mancano i dubbi

Ancora prima del Draft 2021, le voci di un possibile scambio tra Philadelphia e Golden State che avrebbe portato Ben Simmons sulla Baia si erano fatte molto insistenti. Molto (troppo) esigente, invece, la richiesta dei Sixers: oltre a Andrew Wiggins e James Wiseman, in Pennsylvania volevano entrambe le due scelte al primo giro degli Warriors, la n°7 (poi Jonathan Kuminga) e la n°14 (Moses Moody) oltre a due altre future prime scelte. Non se ne fece nulla, ma questo non vuol dire che le voci di un possibile approdo a Golden State di Simmons (ormai in rotta totale con Philadelphia) si siano placate. Ad alimentarle proprio in queste ore anche le parole del gm dei californiani Bob Myers, che del mercato dei suoi ha detto: "Credo ci serva ancora una guardia capace di trattare bene il pallone: in quella posizione siamo un po' leggeri". Simmons fa della capacità di palleggio e passaggio (oltre alla difesa) le sue doti migliori, abile com'è a condurre fin dal rimbalzo difensivo un attacco e a proporsi come regista. Grazie ai suoi centimetri (sfiora i 2.11), a Golden State giocherebbe forse più da 4 (con Green da 5) ma sempre con il compito di playmaker aggiunto, proprio come Green, capace di azionare due tiratori letali sul perimetro come Steph Curry e Klay Thompson. Proprio la convivenza tecnica con il grande veterano in maglia n°23 degli Warriors sembra essere - secondo quanto riportato da Zach Lowe e Stephen A. Smith - uno dei dubbi sull'operazione all'interno della franchigia californiana.