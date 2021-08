In tempi di magra, senza partite e con i giocatori in vacanza, a tenere banco è ormai da giorni la questione NBA 2K22. Prima sono stati pubblicati i rating dei giocatori migliori inseriti nella piattaforma - a cui ha fatto seguito la prima ondata di polemiche - poi via via, con la pubblicazione delle varie valutazioni, sono stati diversi i campioni NBA a commentare, a lamentarsi e in alcuni casi a mobilitare anche le mogli per chiedere maggior rispetto. Figura centrale di queste giornate è diventato Ronnie 2K - youtuber di successo che lavora anche per NBA 2K e al quale è stato assegnato il compito di “moderatore” social della discussione riguardo i rating, nonché il ruolo di oracolo da interpellare per avere notizie relative al gioco in uscita. Per questo, quando è iniziata a circolare l’immagina di DeMar DeRozan stilizzato in maglia Bulls a cui era stato associato un rating pari a 90, in molti hanno storto il naso perché la notizia non era passata dai canali ufficiali. È bastato però credere che fosse vero per far partire la polemica - un esempio su tutti: Bradley Beal è valutato 89 e sembrava assurdo fosse finito dietro a DeRozan - stoppata soltanto dal già citato Ronnie 2K che ci ha tenuto a specificare come quel valore non sia attendibile. Quindi? Qual è la valutazione del nuovo giocatore dei Chicago Bulls? Per conoscerla dovrà essere DeRozan a farne richiesta via social a Ronnie 2K: nell’antica Grecia a Delfi era la sacerdotessa Pizia a essere ispirata dal dio Apollo, nel 2021 invece basta un tweet fatto partire dall’indirizzo con la chiocciola giusta.